Aseguran camioneta abandonada con armamento por el Canal 7, en Culiacán

Elementos de seguridad pública localizaron y aseguraron una camioneta abandonada con armamento en su interior, en las inmediaciones del Canal 7, al suroeste de Culiacán.

Durante patrullajes preventivos, agentes de la Policía Estatal detectaron una camioneta Ford Explorer gris, encendida y con una puerta abierta.

Al inspeccionar la unidad, hallaron cinco cargadores para arma larga y 100 cartuchos de calibre 7.62 x 39 milímetros.

La camioneta y el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes.