$!Aseguran camioneta abandonada tras presunta persecución por la México 68, en Culiacán

Una camioneta SUV Chirey fue asegurada por elementos de seguridad pública, luego de que fuera abandonada en medio de una supuesta persecución por la avenida México 68, al sur de Culiacán.

La información obtenida detalla que cerca de las 18:00 horas, se desató una persecución por parte de policías de investigación de Fiscalía General del Estado, adscritos a la Unidad Especializada en Robo de Vehículo, al detectar a sujetos sospechosos a bordo de un vehículo.

En determinado momento, los agentes marcaron el alto, pero los individuos no se detuvieron, se efectuaron algunos disparos y los sospechosos fueron interceptados aproximadamente a 20 metros del semáforo que está en el cruce de la avenida México 68 y Álvaro Obregón, debajo del puente.