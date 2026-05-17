$!Aseguran camioneta blindada, armas y más de 2 mil cartuchos en Valle Alto, en Culiacán

Elementos de seguridad pública aseguraron una camioneta blindada, armamento, municiones y equipo táctico en las inmediaciones del sector Valle Alto, en Culiacán.
De acuerdo con un comunicado emitido este domingo 17 de mayo por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el aseguramiento fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales y estatales.
Los elementos realizaban recorridos de vigilancia cuando localizaron una camioneta Ford F-150 modelo 2021, color blanco, estacionada y con vidrios polarizados.
Según el reporte, en la batea de la unidad se observó inicialmente un chaleco táctico, por lo que las autoridades realizaron una revisión más detallada.
Durante la inspección, los agentes aseguraron cuatro fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros de distintas marcas, además de 30 cartuchos calibre .50.
También fueron localizados mil 125 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros y mil 340 cartuchos calibre 5.56x45 milímetros.
En el sitio se aseguraron además cuatro chalecos tácticos con placas balísticas, cuatro cascos Kevlar y 98 ponchallantas.
Las autoridades informaron que la camioneta contaba con blindaje de fábrica y tenía adaptado un sistema para arrojar ponchallantas.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.