$!Aseguran camioneta blindada, armas y más de 2 mil cartuchos en Valle Alto, en Culiacán

Elementos de seguridad pública aseguraron una camioneta blindada, armamento, municiones y equipo táctico en las inmediaciones del sector Valle Alto, en Culiacán.

De acuerdo con un comunicado emitido este domingo 17 de mayo por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el aseguramiento fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales y estatales.

Los elementos realizaban recorridos de vigilancia cuando localizaron una camioneta Ford F-150 modelo 2021, color blanco, estacionada y con vidrios polarizados.

Según el reporte, en la batea de la unidad se observó inicialmente un chaleco táctico, por lo que las autoridades realizaron una revisión más detallada.