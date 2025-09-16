$!Aseguran camioneta blindada y baleada tras enfrentamientos en Culiacancito

CULIACÁN. _ Una camioneta Ford Súper Duty con blindaje artesanal y múltiples impactos de bala fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano la madrugada de este martes, tras los enfrentamientos registrados en la sindicatura de Culiacancito, perteneciente al municipio de Culiacán.

La unidad fue localizada en estado de abandono, con las puertas abiertas, en un predio baldío ubicado sobre la calle José María Morelos. El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia implementados por las fuerzas castrenses luego de los hechos violentos reportados horas antes en la zona.