Seguridad
|
vehículo asegurado

Aseguran camioneta blindada y baleada tras enfrentamientos en Culiacancito

El Ejército Mexicano localizó una camioneta Súper Duty con blindaje artesanal y múltiples impactos de bala en un predio de Culiacancito. El hallazgo ocurrió tras una serie de ataques armados en la zona durante la madrugada
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
16/09/2025 16:42
16/09/2025 16:42

CULIACÁN. _ Una camioneta Ford Súper Duty con blindaje artesanal y múltiples impactos de bala fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano la madrugada de este martes, tras los enfrentamientos registrados en la sindicatura de Culiacancito, perteneciente al municipio de Culiacán.

La unidad fue localizada en estado de abandono, con las puertas abiertas, en un predio baldío ubicado sobre la calle José María Morelos. El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia implementados por las fuerzas castrenses luego de los hechos violentos reportados horas antes en la zona.

$!Aseguran camioneta blindada y baleada tras enfrentamientos en Culiacancito

Durante la inspección, los militares encontraron cartuchos percutidos en el interior del vehículo, además de impactos de arma de fuego en la carrocería y los cristales.

El aseguramiento de la camioneta ocurrió mientras las autoridades realizaban un operativo en el área donde se reportaron las agresiones a los domicilios. Posteriormente, la unidad fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

#Culiacán
#Seguridad
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube