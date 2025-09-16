$!Aseguran camioneta blindada y baleada tras enfrentamientos en Culiacancito

CULIACÁN. _ Una camioneta Ford Súper Duty con blindaje artesanal y múltiples impactos de bala fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano la madrugada de este martes, tras los enfrentamientos registrados en la sindicatura de Culiacancito, perteneciente al municipio de Culiacán.
La unidad fue localizada en estado de abandono, con las puertas abiertas, en un predio baldío ubicado sobre la calle José María Morelos. El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia implementados por las fuerzas castrenses luego de los hechos violentos reportados horas antes en la zona.
Durante la inspección, los militares encontraron cartuchos percutidos en el interior del vehículo, además de impactos de arma de fuego en la carrocería y los cristales.
El aseguramiento de la camioneta ocurrió mientras las autoridades realizaban un operativo en el área donde se reportaron las agresiones a los domicilios. Posteriormente, la unidad fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.