Aseguran camioneta blindada y municiones de arma larga en Villa Fontana, en Culiacán

Agentes del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva aseguraron una camioneta Chevrolet Suburban con blindaje artesanal, y en cuyo interior fueron halladas municiones de arma de fuego, en el Fraccionamiento Villa Fontana, en Culiacán.

La relatoría oficial indica que los policías, durante patrullajes, notaron que el vehículo tenía un grado de polarizado alto, por lo que se acercaron a inspeccionar.

Una vez arribaron, confirmaron que la unidad tenía blindaje artesanal, además de un sistema para emplazar ametralladora, y al revisar su interior, encontraron tres cargadores para fusil tipo AK-47 y 90 cartuchos calibre 7.62x39 mm.

La camioneta, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que llevará a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes.