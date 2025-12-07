$!Aseguran camioneta BMW con droga y cargadores para fusil en el poblado Bachigualatillo, en Navolato

Elementos de la Policía Estatal Preventiva del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) halló y aseguró una camioneta de la marca BMW con siete cargadores para fusil y una bolsa con droga en una de las calles del poblado Bachigualatillo, en el municipio de Navolato.

Según un comunicado oficial, el personal de seguridad realizaba recorridos de prevención en la comunidad ya mencionada cuando encontraron la unidad X4 de la marca BMW entre las calles.

Al aproximarse a ella, localizaron en su interior siete cargadores para fusil calibre 7.62 x 39 mm, además de una bolsa transparente que contenía en su interior hierba verde y seca, con características propias de la droga conocida como mariguana.