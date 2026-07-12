$!Aseguran camioneta con fusil AK-47, cargadores y cartuchos en Navolato

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el aseguramiento ocurrió mientras elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal de Navolato realizaban recorridos de vigilancia en la sindicatura de Villa Juárez.

Elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) aseguraron una camioneta en cuyo interior localizaron un fusil AK-47, cargadores, cartuchos y equipo táctico durante un operativo realizado en el municipio de Navolato.

Al transitar por las inmediaciones del poblado Campo El Cafetal, los agentes observaron una camioneta Toyota Tacoma, de modelo reciente, que se encontraba encendida y con las puertas abiertas, por lo que se aproximaron para verificar la situación. Sin embargo, no localizaron a ninguna persona en el sitio.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades aseguraron un fusil AK-47, cuatro cargadores calibre 7.62x39 milímetros, más de 100 cartuchos útiles del mismo calibre y dos chalecos tácticos.

La camioneta y el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.