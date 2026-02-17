Aseguran camioneta con reporte de robo al norte de Culiacán

Elementos de seguridad pública aseguraron una camioneta tipo SUV con reporte de robo, la cual fue hallada en el sector norte de Culiacán.

El aseguramiento ocurrió derivado de patrullajes por el Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos, en la colonia Las Cerezas, en la capital.

El automóvil asegurado es una camioneta tipo SUV Nissan Rogue, de color negro, con reporte de robo.

Dicha unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes conforme a la ley.