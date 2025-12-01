Aseguran camioneta de lujo en Residencial Montecarlo, al norte de Culiacán

Una camioneta de lujo abandonada con municiones para arma de asalto fue asegurada por agentes estatales en el exclusivo sector residencial Montecarlo, al norte de Culiacán.

El aseguramiento se concretó gracias a una denuncia anónima realizada por la ciudadanía al número 089, la cual alertaba sobre una unidad que había sido dejada en el lugar, presuntamente por individuos armados.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva acudieron al punto indicado y confirmaron la presencia de una camioneta marca Lincoln. Al realizar una inspección de la unidad, los elementos de seguridad encontraron cartuchos útiles correspondientes al fusil de asalto tipo AK-47, un arma de uso exclusivo del Ejército.

Derivado del hallazgo, el vehículo de alta gama y la evidencia balística fueron asegurados y puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de que se realicen las diligencias correspondientes sobre la procedencia y la posible relación de la unidad y las municiones con actividades delictivas.