Seguridad
Operativos

Aseguran camioneta originaria de EU con arsenal y una motocicleta robada en Culiacán

Un primer hecho se registró en las inmediaciones del Canal 7, donde se aseguró una unidad Toyota Tacoma, mientras que en la colonia Urbivilla del Prado las autoridades recuperaron una motocicleta con reporte de robo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/11/2025 22:35
24/11/2025 22:35

Tras la realización de operativos en diferentes sectores de Culiacán, autoridades aseguraron una camioneta originaria de Estados Unidos con un arsenal en su interior y una motocicleta que contaba con reporte de robo.

Un primer hecho se registró en las inmediaciones del Canal 7, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron una camioneta de la marca Toyota, línea Tacoma, con una puerta abierta y sin tripulantes.

Al revisarla, los policías se percataron de que se trataba de una unidad registrada en Estados Unidos y que en su interior había dos cargadores para fusil AK-47, además de cartuchos útiles.

En otro hecho, policías estatales localizaron una motocicleta en estado de abandono en la colonia Urbivilla del Prado, la cual resultó con reporte de robo vigente.

Ante tales hallazgos, las unidades involucradas y los indicios del delito fueron resguardados y posteriormente presentados ante el Ministerio Público correspondiente a cada caso para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

