$!Aseguran camioneta originaria de EU con arsenal y una motocicleta robada en Culiacán

Tras la realización de operativos en diferentes sectores de Culiacán, autoridades aseguraron una camioneta originaria de Estados Unidos con un arsenal en su interior y una motocicleta que contaba con reporte de robo.

Un primer hecho se registró en las inmediaciones del Canal 7, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron una camioneta de la marca Toyota, línea Tacoma, con una puerta abierta y sin tripulantes.

Al revisarla, los policías se percataron de que se trataba de una unidad registrada en Estados Unidos y que en su interior había dos cargadores para fusil AK-47, además de cartuchos útiles.