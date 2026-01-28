Aseguran camioneta que habrían robado agresores de diputados en Culiacán

Autoridades de investigación aseguraron una camioneta con reporte de robo reciente, que estaría ligada al ataque a balazos contra diputados de Movimiento Ciudadano este miércoles en Culiacán.

Reportes indican que el comando que atacó a Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda transitaba en un Nissan Versa color blanco, el cual abandonaron cerca de la escena del atentado, para luego despojar una camioneta blanca y huir de la zona.

Horas después, un equipo de la Fiscalía General del Estado encontró el segundo vehículo abandonado en el estacionamiento de una plaza comercial, al sur de Culiacán, y procedieron al aseguramiento.

El punto del tiroteo contra ambos políticos fue sobre el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo, en el tramo entre las calles Domingo Rubí y José María Morelos, en el primer cuadro de la ciudad.

A un par de calles, sobre la avenida Rafael Buelna Tenorio, frente al Estadio Universitario de la UAS, localizaron abandonado un automóvil Versa blanco, que habría sido usado por los atacantes.

Por estos hechos se desplegó un intenso operativo por tierra y aire por parte de corporaciones de los tres niveles de Gobierno, sin que se hayan concretado detenciones por el crimen.