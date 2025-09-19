Aseguran camioneta robada con más de mil kilos de metanfetamina en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante un operativo conjunto en la capital del estado, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva lograron asegurar una camioneta Nissan NP300 color rojo, reportada como robada, en cuyo interior se encontraron 31 paquetes con presunta metanfetamina, conocida como cristal, con un peso aproximado de mil 218 kilogramos.

La acción se llevó a cabo en la zona rural del poblado El Carrizal, donde los agentes detectaron un vehículo con características similares al reportado. Al intentar darles seguimiento, los ocupantes aceleraron la marcha y, tras salir a la carretera Culiacán-Mazatlán, la camioneta sufrió un percance. Los sujetos huyeron entre la maleza, pero no pudieron ser localizados.

Tras asegurar el vehículo y verificar sus datos, se confirmó el reporte de robo. En la parte trasera se encontraron los paquetes con la droga, los cuales fueron asegurados junto con la camioneta y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

El operativo se realizó en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.