Aseguran camioneta robada y equipo táctico militar en Rosario

ROSARIO. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron una camioneta con reporte de robo, municiones y equipo táctico durante recorridos de vigilancia en la cabecera municipal de Rosario.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el aseguramiento ocurrió cuando los agentes realizaban recorridos preventivos por distintos sectores del municipio y localizaron una camioneta Toyota Tacoma en aparente estado de abandono.

Al acercarse para verificar la unidad y realizar una inspección, los elementos encontraron un cargador para cartuchos calibre .50, siete municiones del mismo calibre y diverso equipo táctico.

Entre lo asegurado también se encuentran un chaleco portaplacas, 50 placas balísticas, 58 uniformes tácticos tipo militar, 350 portafusiles negros, 60 impermeables, 19 forros pixelados para casco, 48 cartucheras, 24 mochilas tácticas y 35 pares de botas negras tipo militar.

La camioneta, que cuenta con reporte de robo, así como las municiones y el equipo táctico, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.