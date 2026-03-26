$!Aseguran camioneta robada y motocicletas con placas alteradas tras operativos

CULIACÁN. _ Personal militar y de seguridad pública estatal aseguró una camioneta con reporte de robo, así como tres motocicletas con placas alteradas.

Las acciones de seguridad se desplegaron en distintos puntos de Mazatlán y Navolato.

En un primer hecho, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, militares, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), localizaron una camioneta tipo SUV de color gris, la cual contaba con reporte de robo.