$!Aseguran camioneta robada y motocicletas con placas alteradas tras operativos

CULIACÁN. _ Personal militar y de seguridad pública estatal aseguró una camioneta con reporte de robo, así como tres motocicletas con placas alteradas.
Las acciones de seguridad se desplegaron en distintos puntos de Mazatlán y Navolato.
En un primer hecho, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, militares, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), localizaron una camioneta tipo SUV de color gris, la cual contaba con reporte de robo.
En esta misma comunidad, agentes de la Policía Estatal Preventiva hallaron dos motocicletas en estado de abandono, las cuales tenían las placas alteradas.
El cuarto vehículo asegurado también fue una motocicleta, localizada en la colonia Urbivilla del Real, en Mazatlán, donde personal militar ubicó a un hombre a bordo de la unidad, quien huyó al percatarse de la presencia de las autoridades, dejando abandonado el vehículo.
Tras su aseguramiento, se verificó que la unidad no contaba con registro y presentaba alteraciones en el número de serie.
Tanto la camioneta como las motocicletas fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de dar curso a lo que establece la ley.