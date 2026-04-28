$!Aseguran camioneta SUV tras operativo por disparos en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Una camioneta tipo SUV de modelo reciente fue asegurada la mañana de este martes 28 de abril en la colonia La Primavera, perteneciente a la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato, luego de un operativo derivado del reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, corporaciones estatales y personal militar desplegaron acciones de búsqueda en la zona tras recibir el aviso sobre disparos.