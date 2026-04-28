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Aseguran camioneta SUV tras operativo por disparos en Villa Juárez, Navolato

La unidad de modelo reciente fue interceptada por fuerzas estatales y militares en la colonia La Primavera; no se reportan detenidos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/04/2026 10:02
28/04/2026 10:02

NAVOLATO. _ Una camioneta tipo SUV de modelo reciente fue asegurada la mañana de este martes 28 de abril en la colonia La Primavera, perteneciente a la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato, luego de un operativo derivado del reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, corporaciones estatales y personal militar desplegaron acciones de búsqueda en la zona tras recibir el aviso sobre disparos.

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Durante la movilización, los agentes lograron cerrarle el paso a una camioneta color blanco, la cual terminó asegurada a un costado de una barda.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si dentro del vehículo fueron localizados objetos ilícitos o indicios relacionados con los hechos. Tampoco se ha confirmado la detención de personas derivado de este operativo.

Tras el aseguramiento, la unidad fue remolcada rápidamente con apoyo de una grúa y trasladada a la pensión correspondiente, donde quedará bajo resguardo para las investigaciones.

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Luego de las acciones policiacas, la zona recuperó la normalidad, aunque quedaron algunos estragos relacionados con la intervención de las autoridades.

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