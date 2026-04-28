$!Aseguran camioneta SUV tras operativo por disparos en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Una camioneta tipo SUV de modelo reciente fue asegurada la mañana de este martes 28 de abril en la colonia La Primavera, perteneciente a la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato, luego de un operativo derivado del reporte de detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con la información preliminar, corporaciones estatales y personal militar desplegaron acciones de búsqueda en la zona tras recibir el aviso sobre disparos.
Durante la movilización, los agentes lograron cerrarle el paso a una camioneta color blanco, la cual terminó asegurada a un costado de una barda.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si dentro del vehículo fueron localizados objetos ilícitos o indicios relacionados con los hechos. Tampoco se ha confirmado la detención de personas derivado de este operativo.
Tras el aseguramiento, la unidad fue remolcada rápidamente con apoyo de una grúa y trasladada a la pensión correspondiente, donde quedará bajo resguardo para las investigaciones.
Luego de las acciones policiacas, la zona recuperó la normalidad, aunque quedaron algunos estragos relacionados con la intervención de las autoridades.