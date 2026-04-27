$!Aseguran camioneta tras enfrentamiento en Pericos, Mocorito

MOCORITO. _ Un enfrentamiento entre civiles armados se registró minutos antes del mediodía de este lunes sobre la carretera Internacional México 15 libre, en el tramo que conduce al ejido El Carrizo, perteneciente a la sindicatura de Pericos, Mocorito.
En el sitio fue localizada una camioneta Chevrolet Silverado de modelo reciente, la cual terminó en el interior de un canal de riego tras la agresión. De acuerdo con los reportes obtenidos en el lugar, los ocupantes de la unidad abandonaron el vehículo para emprender la huida a pie entre las zonas aledañas.
Al lugar del hallazgo acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.
Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han confirmado si hubo personas lesionadas, el aseguramiento de armamento o la detención de los involucrados en el hecho.
Personal oficial continúa con los trabajos necesarios para extraer el vehículo del cuerpo de agua, debido a las dificultades que presenta el terreno en esa zona de la sindicatura.