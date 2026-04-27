$!Aseguran camioneta tras enfrentamiento en Pericos, Mocorito

MOCORITO. _ Un enfrentamiento entre civiles armados se registró minutos antes del mediodía de este lunes sobre la carretera Internacional México 15 libre, en el tramo que conduce al ejido El Carrizo, perteneciente a la sindicatura de Pericos, Mocorito.

En el sitio fue localizada una camioneta Chevrolet Silverado de modelo reciente, la cual terminó en el interior de un canal de riego tras la agresión. De acuerdo con los reportes obtenidos en el lugar, los ocupantes de la unidad abandonaron el vehículo para emprender la huida a pie entre las zonas aledañas.