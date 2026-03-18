$!Aseguran campamento clandestino con armas y casi mil cartuchos en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un presunto campamento utilizado por un grupo delictivo en el municipio de Escuinapa, donde además decomisaron armas y municiones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el hallazgo se registró en las inmediaciones de la cabecera municipal, durante recorridos de reconocimiento terrestre.

El sitio se encontraba en una zona de terracería y presentaba adecuaciones improvisadas, como un pequeño muro de rocas, además de envoltorios de plástico esparcidos en el área.