Aseguran casa en residencial de Stanza Cantabria tras operativo de la PEP y militares

El comunicado obedece al operativo registrado durante la tarde de este jueves 2 de julio sobre el bulevar Cantabria, esquina con la calle Ampuero.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó el aseguramiento de una vivienda dentro de un complejo residencial, tras un operativo de la Policía Estatal y Ejército Mexicano en Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

La dependencia informó que la movilización de corporaciones derivó de una llamada al 089 sobre la presencia de personas armadas dentro de un domicilio en el complejo habitacional.

En la privada señalada en la denuncia, los uniformados encontraron una casa con la puerta entreabierta, y desde el exterior observaron municiones de calibre .50, así como bolsas con aparente mariguana, un explosivo y otros indicios.

Ante ello, se procedió a dar parte a la Fiscalía General de la República, instancia a la que también se le solicitó una Orden Técnica de Investigación para asegurar dichos objetos de delito.