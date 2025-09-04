$!Aseguran casa y vehículos con armas tras balacera en Stanza Cantabria, Culiacán

CULIACÁN. _ Una vivienda y al menos un vehículo fueron asegurados la mañana de este jueves, tras reportes de detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Stanza Cantabria, ubicado al norponiente de la ciudad. De acuerdo con reportes ciudadanos, fue alrededor de las 5:00 horas cuando vecinos de Stanza Cantabria, así como de las colonias Cedros, La Conquista y Portalegre, alertaron sobre una serie de disparos que se escucharon en la zona.

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó los hechos mediante un comunicado, en el que detalló que los reportes se concentraron en los sectores Stanza Cantabria y Valle Alto. En respuesta, un Grupo Interinstitucional, integrado por fuerzas estatales, federales y municipales, desplegó un operativo en la zona.

“#SSPSinaloa informa que, este 4 de septiembre de 2025, se recibió un reporte de disparos de arma de fuego en el Sector Stanza Cantabria y Valle Alto. Las autoridades de seguridad atendieron de inmediato, realizando un amplio despliegue interinstitucional que logró asegurar un vehículo con armas, así como un domicilio. La zona está controlada y es segura para la población”, indicó la dependencia.