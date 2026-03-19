$!Aseguran casi mil pastillas de presunto fentanilo en Culiacán

De acuerdo con la información, el aseguramiento se llevó a cabo en la colonia Paseo Alameda, donde personal militar detectó una bolsa de plástico en condición sospechosa, por lo que procedió a inspeccionarla.

CULIACÁN._ Elementos federales y estatales de seguridad pública aseguraron casi mil pastillas de presunto fentanilo durante recorridos de vigilancia realizados en Culiacán.

Tras la revisión, se localizaron 940 pastillas con características similares al fentanilo, con un peso aproximado de 116 gramos.

La presunta droga fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de realizar las diligencias correspondientes.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.