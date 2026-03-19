$!Aseguran casi mil pastillas de presunto fentanilo en Culiacán

CULIACÁN._ Elementos federales y estatales de seguridad pública aseguraron casi mil pastillas de presunto fentanilo durante recorridos de vigilancia realizados en Culiacán.
De acuerdo con la información, el aseguramiento se llevó a cabo en la colonia Paseo Alameda, donde personal militar detectó una bolsa de plástico en condición sospechosa, por lo que procedió a inspeccionarla.
Tras la revisión, se localizaron 940 pastillas con características similares al fentanilo, con un peso aproximado de 116 gramos.
La presunta droga fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de realizar las diligencias correspondientes.
En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.