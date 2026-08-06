$!Aseguran celular, radio y objetos prohibidos en revisión en el Penal de Aguaruto en Culiacán

CULIACÁN. _ Un teléfono celular, un radio de comunicación y diversos artículos no permitidos fueron asegurados tras una revisión realizada en uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la capital de Sinaloa.

Información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) precisa que la inspección fue efectuada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva y personal de custodia del penal. El operativo contó con el apoyo perimetral de una Base de Operaciones del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.