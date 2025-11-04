$!Aseguran celular y armas punzocortantes en operativo dentro del penal de Aguaruto

CULIACÁN. _ Un operativo coordinado de fuerzas estatales y federales en el Centro Penitenciario de Aguaruto resultó en el decomiso de diversos objetos prohibidos al interior de un módulo.

La acción, realizada el martes 4 de noviembre, estuvo a cargo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal, con respaldo de la Guardia Nacional. Bases de operaciones del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional brindaron apoyo en la seguridad perimetral del penal, ubicado en la capital sinaloense.

Durante la inspección, los agentes aseguraron un teléfono móvil, 16 objetos punzocortantes, una memoria USB y cuatro cargadores para celular.