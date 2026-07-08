$!Aseguran celulares, droga y puntas durante operativo en el Penal de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con personal de custodia penitenciaria, realizaron una revisión al interior de un módulo del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde localizaron y aseguraron diversos objetos prohibidos.

El operativo fue implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) con apoyo de una Base de Operaciones del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, quienes establecieron vigilancia en el perímetro del penal para brindar seguridad durante la intervención.