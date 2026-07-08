$!Aseguran celulares, droga y puntas durante operativo en el Penal de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con personal de custodia penitenciaria, realizaron una revisión al interior de un módulo del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde localizaron y aseguraron diversos objetos prohibidos.
El operativo fue implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) con apoyo de una Base de Operaciones del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, quienes establecieron vigilancia en el perímetro del penal para brindar seguridad durante la intervención.
Durante la inspección fueron asegurados una dosis de marihuana, dos teléfonos celulares, tres cargadores para dispositivos móviles, tres tarjetas SIM y siete puntas, objetos que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para las investigaciones respectivas.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la revisión concluyó sin incidentes y que el procedimiento se realizó bajo protocolos establecidos, con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.