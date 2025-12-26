Seguridad
|
Revisión penitenciaria

Aseguran celulares y armas blancas durante revisión en el penal Goros II, en Ahome

Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron una revisión en el Centro Penitenciario Goros II, en Ahome, donde aseguraron celulares, memorias USB y objetos punzocortantes
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/12/2025 15:17
26/12/2025 15:17

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizaron este viernes 26 de diciembre una revisión en un módulo del Centro Penitenciario Goros II, en el municipio de Ahome, donde aseguraron teléfonos celulares y diversos objetos prohibidos.

El operativo se llevó a cabo con apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano, que brindó seguridad en la periferia del reclusorio mientras se efectuaba la inspección.

$!Aseguran celulares y armas blancas durante revisión en el penal Goros II, en Ahome

De acuerdo con el reporte oficial, durante la revisión fueron localizados cuatro teléfonos celulares, 12 cajas para teléfono móvil, nueve cables USB, ocho memorias USB, dos audífonos, 13 puntas hechizas, siete cuchillos, cuatro desarmadores, dos martillos, tres mazos de baraja y un dominó.

Todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

#Seguridad
#Ahome
#Sistema Penitenciario
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube