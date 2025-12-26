$!Aseguran celulares y armas blancas durante revisión en el penal Goros II, en Ahome

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizaron este viernes 26 de diciembre una revisión en un módulo del Centro Penitenciario Goros II, en el municipio de Ahome, donde aseguraron teléfonos celulares y diversos objetos prohibidos.

El operativo se llevó a cabo con apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano, que brindó seguridad en la periferia del reclusorio mientras se efectuaba la inspección.