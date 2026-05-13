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Aseguran celulares y objetos punzocortantes en Penal de Aguaruto

Autoridades estatales y federales realizaron este miércoles una revisión en módulos del centro penitenciario de Culiacán, en la que no se reportaron incidentes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/05/2026 22:09
13/05/2026 22:09

Tras una revisión este miércoles en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron teléfonos celulares, cargadores y objetos punzocortantes.

El operativo fue coordinado con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, se informó en un comunicado.

$!Aseguran celulares y objetos punzocortantes en Penal de Aguaruto

Durante esta nueva revisión, se localizaron y aseguraron dos teléfonos celulares; dos cargadores para celular y dos objetos punzocortantes.

Todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Además, se indicó que la operación concluyó sin incidentes.

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