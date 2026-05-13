$!Aseguran celulares y objetos punzocortantes en Penal de Aguaruto

Tras una revisión este miércoles en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron teléfonos celulares, cargadores y objetos punzocortantes.

El operativo fue coordinado con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, se informó en un comunicado.