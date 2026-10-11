Aseguran cigarrillos y dosis de presunta mariguana dentro de un carro en el sector Barrancos, en Culiacán

Al interior de un vehículo abandonado fueron aseguradas diversas dosis y cigarrillos de presunta mariguana, durante patrullajes en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) localizaron la unidad, un Honda Civic 2017, sin tripulantes, pero con el motor encendido, y encontraron dichos objetos al revisarlo.

En total, el incauto fue de 2.405 kilos de presunta mariguana, y 116 cigarrillos también de presunta mariguana; asimismo, hallaron dos cargadores para arma larga calibre 5.56 milímetros, y 60 cartuchos útiles del mismo calibre.

El vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.