$!Aseguran cinco vehículos con armas y droga en la zona rural de Culiacán

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron cinco vehículos, armamento, municiones, presunta droga y equipo táctico durante dos operativos realizados en las inmediaciones de las comunidades de Caminaguato y El Tepuche, en la zona rural de Culiacán. De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los aseguramientos representan una afectación económica estimada en 6 millones 182 mil pesos para los grupos delictivos.





La primera acción se realizó durante recorridos de vigilancia y prevención del delito en las inmediaciones de Caminaguato, donde los elementos federales localizaron cuatro camionetas en aparente estado de abandono. Al inspeccionar las unidades, encontraron 17 cargadores, 326 cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico y de comunicación, así como una bolsa con mariguana.







En un segundo operativo, efectuado cerca de la comunidad de El Tepuche, localizaron otro vehículo abandonado que transportaba 15 armas largas, 13 cargadores, mil 355 cartuchos útiles de diferentes calibres, además de equipo táctico y de comunicación. Las acciones fueron realizadas por personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República.



