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Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo tras operativo en Eldorado y Mocorito

La SSPE no detalló los puntos específicos en que fueron aseguradas las unidades
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/04/2026 20:34
29/04/2026 20:34

Elementos de seguridad pública del Estado localizaron y aseguraron cuatro vehículos que contaban con reporte de robo, tras operativos desplegados entre Eldorado y Mocorito.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer la información, en la que no detalla los puntos específicos de los aseguramientos.

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Entre lo decomisado hay una camioneta pick up Mitsubishi L200 modelo 2022, color blanco; un Volkswagen Vento, modelo 2017, color arena; otro vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2013, color blanco; y una van de marca Toyota, línea Hiace, modelo 2023, color blanco.

Todas las unidades fueron trasladadas a la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las diligencias correspondientes.

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