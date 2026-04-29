$!Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo tras operativo en Eldorado y Mocorito

Elementos de seguridad pública del Estado localizaron y aseguraron cuatro vehículos que contaban con reporte de robo, tras operativos desplegados entre Eldorado y Mocorito.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer la información, en la que no detalla los puntos específicos de los aseguramientos.
Entre lo decomisado hay una camioneta pick up Mitsubishi L200 modelo 2022, color blanco; un Volkswagen Vento, modelo 2017, color arena; otro vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2013, color blanco; y una van de marca Toyota, línea Hiace, modelo 2023, color blanco.
Todas las unidades fueron trasladadas a la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las diligencias correspondientes.