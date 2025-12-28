$!Aseguran domicilio con 34 explosivos para dron en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron una casa en la que encontraron 34 artefactos explosivos improvisados para dron, en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de Culiacán.
En patrullajes, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) encontraron cartuchos útiles afuera de un domicilio, y al revisarlo localizaron más armamento.
Dentro de la vivienda localizaron 34 artefactos explosivos improvisados para dron, una ametralladora Browning, un cargador para fusil tipo AK-47, dos cintas eslabonadas con centenares de cartuchos útiles, y dos chalecos tácticos
El inmueble, los explosivos, el armamento y el equipo quedaron en resguardo de los policías estatales mientras se solicita la Orden Técnica de Investigación a la Fiscalía General de la República.