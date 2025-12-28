$!Aseguran domicilio con 34 explosivos para dron en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron una casa en la que encontraron 34 artefactos explosivos improvisados para dron, en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de Culiacán.

En patrullajes, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) encontraron cartuchos útiles afuera de un domicilio, y al revisarlo localizaron más armamento.