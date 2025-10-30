Aseguran domicilio durante operativo en la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio fue asegurado tras el despliegue de un operativo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional la noche de este jueves 30 de octubre en la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán.

El movimiento militar se registró sobre la calle Juan de Dios Bátiz, entre la avenida Ignacio Aldama y la calle Río Yaqui, a unas cuadras de la Preparatoria Salvador Allende y cerca de Colinas de San Miguel.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, los efectivos arribaron desde la mañana y permanecieron durante todo el día en el sitio, realizando diversas diligencias dentro y fuera del inmueble señalado.

El área fue acordonada, permitiendo el acceso únicamente a los residentes del sector mientras continuaban las labores de inspección.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el aseguramiento de armas o drogas.

El motivo de un posible cateo tampoco ha sido precisado, aunque el domicilio sigue bajo resguardo militar.

Se espera que en las próximas horas arribe personal de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo las diligencias correspondientes y definir la situación legal del inmueble.