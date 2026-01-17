$!Aseguran dos armas largas y casi mil cartuchos en la 5 de Febrero, en Culiacán

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas y municiones en la colonia 5 de Febrero, al oriente de Culiacán.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, personal militar realizaba recorridos de reconocimiento en dicho sector cuando observó a dos sujetos portando armas de fuego.
Estos, al ver a los oficiales, huyeron del lugar y dejaron abandonadas las armas.
Lo decomisado fueron dos armas largas, 988 cartuchos útiles y siete cargadores.
El material bélico fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.