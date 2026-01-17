Seguridad
Aseguran dos armas largas y casi mil cartuchos en la 5 de Febrero, en Culiacán

Los sujetos que portaban las armas las dejaron abandonadas y se dieron a la fuga al ver a las autoridades militares
Noroeste/Redacción
17/01/2026 16:59
Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas y municiones en la colonia 5 de Febrero, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, personal militar realizaba recorridos de reconocimiento en dicho sector cuando observó a dos sujetos portando armas de fuego.

Estos, al ver a los oficiales, huyeron del lugar y dejaron abandonadas las armas.

Lo decomisado fueron dos armas largas, 988 cartuchos útiles y siete cargadores.

El material bélico fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

