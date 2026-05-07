$!Aseguran dos automóviles con reporte de robo en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán

Agentes de la Policía Estatal de Sinaloa localizaron y aseguraron dos vehículos que tenían reporte de robo vigente, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Los decomisos derivaron de patrullajes por parte de los uniformados en la zona.

Una de las unidades es de marca Nissan tipo SUV modelo X-Trail de color blanco; el otro auto, de la misma marca, era modelo Versa, que además no tenía placas de circulación.