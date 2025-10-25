$!Aseguran dos automóviles y una motocicleta robadas en diferentes sectores de Culiacán

CULIACÁN._ Tras la realización de patrullajes preventivos, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron dos vehículos y una motocicleta robada en diferentes puntos de Culiacán.
Según un comunicado oficial, un primer hecho ocurrió en la carretera que conduce al poblado de Culiacancito, donde los agentes preventivos observaron dos unidades de la marca Audi sin placas de circulación.
Al acercarse para recabar los datos y cotejar la información en Plataforma México, se indicó que las dos unidades contaban con reporte de robo, por lo cual fueron asegurados.
En otro hecho, al realizar patrullamientos en las inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villa del Prado 2, los elementos estatales observaron una motocicleta sin placas de circulación en una de las calles.
Luego de cotejar los datos en la base de datos, se corroboró que la unidad ligera había sido reportada como robada recientemente.
Por ello, las tres unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones y los trámites necesarios para ser devueltas a sus propietarios.
Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.