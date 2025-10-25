$!Aseguran dos automóviles y una motocicleta robadas en diferentes sectores de Culiacán

CULIACÁN._ Tras la realización de patrullajes preventivos, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron dos vehículos y una motocicleta robada en diferentes puntos de Culiacán.

Según un comunicado oficial, un primer hecho ocurrió en la carretera que conduce al poblado de Culiacancito, donde los agentes preventivos observaron dos unidades de la marca Audi sin placas de circulación.

Al acercarse para recabar los datos y cotejar la información en Plataforma México, se indicó que las dos unidades contaban con reporte de robo, por lo cual fueron asegurados.