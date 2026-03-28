$!Aseguran dos autos con reporte de robo en Aguaruto, Culiacán

Dos automóviles con reporte de robo fueron localizados en estado de abandono y asegurados la Policía Estatal, en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.
En un primer hecho, los uniformados encontrados un Kia Optima de modelo 2013, color gris, reportado robado recientemente.
Tras este hallazgo, se amplió un operativo en la zona y encontraron una segunda unidad de la misma marca, línea Forte de color gris, también abandonada.
Después de ubicarlo, cotejaron los datos del vehículo y corroboraron que también había sido despojado días antes.
Ambos automotores fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias pertinentes y ser devueltos a sus propietarios.