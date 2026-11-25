GUASAVE._ Dos camionetas con blindaje artesanal y 26 cartuchos fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional durante operativos realizados en comunidades rurales de Guasave. El aseguramiento fue informado por el Gabinete de Seguridad federal, que no detalló las circunstancias de las acciones, pero sí precisó que se llevaron a cabo en los poblados de San Pedro y La Guamuchilera.

De acuerdo con el reporte oficial, una de las unidades aseguradas contaba con reporte de robo vigente. El aseguramiento ocurre luego de que el martes 24 de noviembre trascendiera la localización de una camioneta blanca de doble rodado en las inmediaciones de San Pedro Las Árganas y Chorohui. De manera preliminar, se reportó que la unidad presentaba aparentes manchas de sangre y que podría haber al menos una persona sin vida en su interior. Sin embargo, las autoridades federales no confirmaron esa información.

La segunda unidad con blindaje artesanal fue localizada en el poblado de La Guamuchilera. Ambas camionetas quedaron bajo resguardo de las fuerzas federales y fueron trasladadas a una pensión, donde continuarían las diligencias correspondientes. Este aseguramiento ocurre días después de los hechos violentos registrados el 20 de noviembre en Guasave, durante el operativo federal en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro.