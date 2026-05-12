$!Aseguran dos camionetas con reporte de robo en Quilá, al sur de Culiacán

Agentes de la Policía de Investigación, Policía Estatal y Guardia Nacional localizaron y aseguraron dos camionetas con reporte de robo en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.
Los resultados se desprendieron tras un operativo contra el robo de automóviles, desplegado en la comunidad mencionada.
Una de las unidades aseguradas es un Mercedes-Benz GL450, con alteraciones en el número de serie, y la otra es una Jeep Cherokee, con reporte de robo en Estados Unidos.
Ambas unidades quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.