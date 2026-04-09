Aseguran dos camionetas pick up con reporte de robo en Cosalá

Autoridades militares localizaron y aseguraron dos camionetas pick up con reporte de robo vigente, tras operativos en el municipio de Cosalá.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los aseguramientos se dieron en las inmediaciones de los poblados Ipucha y Las Cupias, del municipio mencionado.

En ambos casos, el Ejército Mexicano halló las unidades en aparente estado de abandono.

La primera camioneta asegurada fue una Mitsubishi L200, y la otra es Toyota Tacoma, las dos de color blanco y reportadas como robadas.

Ante ello, los automotores fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que continúe con las investigaciones correspondientes.