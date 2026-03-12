Aseguran dos carros robados en Villa Juárez y Culiacán; uno acababa de ser despojado y otro tenía municiones

CULIACÁN. _ Dos vehículos con reporte de robo fueron asegurados por elementos de seguridad pública y militares tras operativos desplegados en la sindicatura Villa Juárez, municipio de Navolato, así como en la ciudad de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detalló en el caso de Villa Juárez, que efectivos del Ejército Mexicano circulaba por la colonia Las Cupias, cuando encontraron una camioneta abandonada, y al acercarse hallaron material ilícito en su interior.

Además de que la unidad contaba con reporte de robo, dentro fueron encontrados dos cargadores para arma larga calibre .223, y 41 cartuchos del mismo calibre.

Por otro lado, en Culiacán se denunció al número de emergencias respecto al despojo de un auto Kia de color blanco en el sector norte de la capital, y derivado de ello comenzó un despliegue para localizarlo.

En las inmediaciones de la privada Montecarlo, elementos de la Policía Estatal Preventiva ubicaron el automóvil y lo aseguraron.

Después de ello, los vehículos y municiones fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de llevar a cabo las investigaciones y diligencias pertinentes para entregarlo a su propietario.