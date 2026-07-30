Aseguran dos motocicletas con reporte de robo en Villa Juárez, Navolato

Elementos de seguridad pública y militares localizaron en estado de abandono dos motocicletas en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, que contaban con reporte de robo vigente.

Los aseguramientos se dieron en la colonia Perfecto Arredondo, en la que estaban ambas unidades juntas.

Al aproximarse y cotejar datos de los vehículos, confirmaron el estatus con reporte de robo, además de que una de ellas tenía alteraciones en el número de serie.

Ante tales evidencias, las unidades fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, encargada de realizar las diligencias correspondientes.