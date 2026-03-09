$!Aseguran dos toneladas de presunta cocaína frente a costas de Guerrero

GUERRERO. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), interceptaron un cargamento de aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico.

La operación de vigilancia marítima se efectuó a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero. Mediante el uso de inteligencia naval y el despliegue de unidades aéreas y de superficie, incluida una patrulla oceánica, el personal interceptó 80 bultos que contenían la sustancia ilícita.

De acuerdo con el protocolo de actuación de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, el material asegurado fue trasladado a puerto para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar el peso exacto del cargamento e integrar la carpeta de investigación correspondiente.