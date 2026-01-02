Seguridad

Aseguran dos vehículos con las placas sobrepuestas tras patrullajes en Culiacán

Agentes estatales pusieron bajo resguardo una motocicleta hallada en Urbivillas del Prado, así como un vehículo en sector Humaya, cuyos números de serie y placas no coincidía
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/01/2026 21:45
02/01/2026 21:45

CULIACÁN. Elementos de seguridad pública de Sinaloa aseguraron dos vehículos hallados entre las calles de Culiacán, los cuales tenían las placas de circulación sobrepuestas.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva encontraron primero una motocicleta naranja con gris marca Honda, en la colonia Urbivillas del Prado, y al revisar su número de serie se corroboró que portaba placas sobrepuestas.

La misma situación ocurrió en el sector Humaya, donde los uniformados encontraron un automóvil marca Nissan color tinto, que también quedó bajo resguardo de las autoridades.

Ambas unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de dar curso a las investigaciones.

