$!Aseguran dos vehículos con las placas sobrepuestas tras patrullajes en Culiacán

CULIACÁN. Elementos de seguridad pública de Sinaloa aseguraron dos vehículos hallados entre las calles de Culiacán, los cuales tenían las placas de circulación sobrepuestas.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva encontraron primero una motocicleta naranja con gris marca Honda, en la colonia Urbivillas del Prado, y al revisar su número de serie se corroboró que portaba placas sobrepuestas.