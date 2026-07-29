Seguridad

Aseguran dos vehículos con reporte de robo durante patrullajes en Culiacán

En la colonia Domingo Rubí fue hallada una camioneta SUV por parte de policías estatales, mientras que en la Guadalupe Victoria se decomisó un sedán con placas sobrepuestas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/07/2026 20:09
29/07/2026 20:09

Personal de la Policía Estatal Preventiva localizó y aseguró, en distintas acciones, una camioneta tipo SUV y un vehículo sedán que se encontraban abandonados y con reporte de robo vigentes en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el primer resultado fue en la colonia Domingo Rubí, donde los uniformados detectaron una camioneta Renault Kwid color gris oscuro, la cual contaba con reporte de robo.

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Posteriormente, durante patrullajes fue ubicado un automóvil Nissan Versa color gris claro, en la colonia Guadalupe Victoria, también en aparente estado de abandono y que, en este caso, tenía placas sobrepuestas.

Ante ello, ambas unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, a fin de que continúe con las investigaciones y los trámites correspondientes.

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