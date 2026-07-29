$!Aseguran dos vehículos con reporte de robo durante patrullajes en Culiacán

Personal de la Policía Estatal Preventiva localizó y aseguró, en distintas acciones, una camioneta tipo SUV y un vehículo sedán que se encontraban abandonados y con reporte de robo vigentes en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el primer resultado fue en la colonia Domingo Rubí, donde los uniformados detectaron una camioneta Renault Kwid color gris oscuro, la cual contaba con reporte de robo.