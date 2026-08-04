$!Aseguran dos vehículos con reporte de robo en Quilá; una fue despojada en EU

Uno de ellos, una Jeep Compass de color negro, fue encontrado en el poblado Laguna Colorada, de la citada sindicatura, y estaba aparentemente abandonado.

Dos vehículos con reporte de robo fueron localizados y asegurados por autoridades de seguridad durante patrullajes en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.

Este automóvil, de acuerdo con la revisión a cargo de oficiales, contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

La segunda unidad decomisada fue un Volkswagen Cupra de color azul oscuro, encontrado en otro punto de Quilá, sin mayores detalles, que fue despojado horas antes en la colonia Chapultepec, en la capital sinaloense.

Ambas unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para que se realicen las investigaciones correspondientes.