$!Aseguran dos vehículos con reporte de robo tras operativo en Interlomas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos vehículos con reporte de robo fueron decomisados por elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal de Sinaloa, al interior de un coto residencial al norte de Culiacán.

La movilización ocurrió durante la mañana de este jueves 4 de junio, a partir de las 11:00 horas aproximadamente, luego de reportarse vehículos que obstruían la circulación vehicular por la calle Del Faisán, dentro de una privada.