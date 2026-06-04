Seguridad
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Tras reporte ciudadano

Aseguran dos vehículos con reporte de robo tras operativo en Interlomas, en Culiacán

Personal del GOES ingresó al coto y confirmó que las unidades contaban con reporte de robo, por lo que requirieron apoyo de grúas para su traslado
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
04/06/2026 12:19
04/06/2026 12:19

CULIACÁN. _ Dos vehículos con reporte de robo fueron decomisados por elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal de Sinaloa, al interior de un coto residencial al norte de Culiacán.

La movilización ocurrió durante la mañana de este jueves 4 de junio, a partir de las 11:00 horas aproximadamente, luego de reportarse vehículos que obstruían la circulación vehicular por la calle Del Faisán, dentro de una privada.

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Al atender el reporte, personal del GOES ingresó al coto y confirmó que las unidades contaban con reporte de robo, por lo que requirieron apoyo de grúas para su traslado.

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Inicialmente, se había alertado sobre la presunta incursión de los uniformados para asegurar inmuebles, sin embargo, esto se descartó en el lugar.

Después de unos minutos, culminaron las labores policiales y despejaron el área del aseguramiento.

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