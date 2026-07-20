$!Aseguran dos vehículos con reporte de robo tras patrullajes en Culiacán

En un primer evento, los uniformados encontraron una camioneta Dodge modelo 2001, que se encontraba estacionada y abandonada frente a una tienda de conveniencia en Lomas de Guadalupe.

Personal de la Policía Estatal y Ejército Mexicano localizaron y aseguraron dos vehículos abandonados que contaban con reporte de robo, tras patrullajes este lunes en distintos puntos de Culiacán.

Posteriormente, durante la tarde se recibieron reporte sobre vehículos que arrojaron ponchallantas en el sector La Conquista, y al atender las denuncias, hallaron un automóvil abandonado en la colonia Villas del Río.

Esta unidad, un sedán marca Mazda modelo 2021 de color tinto, coincidía con las características de uno de los señalados de lanzar artefactos metálicos.

Al cotejar las placas y estatus de ambos carros, las fuerzas de seguridad confirmaron que contaban con reporte de robo vigente.

Los vehículos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las investigaciones y los trámites correspondientes para su devolución al legítimo propietario.