$!Aseguran dos vehículos de lujo y un fusil tras persecución militar en Culiacán

CULIACÁN. _ Una persecución entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados derivó en el aseguramiento de dos vehículos de lujo abandonados y un fusil de alto poder la noche del miércoles, en la colonia López Mateos.
El operativo inició cuando el personal militar detectó a personas a bordo de dos automóviles marca BMW y comenzó el seguimiento por calles del sector. Durante la persecución se registraron detonaciones de arma de fuego, lo que generó alerta entre vecinos de la zona.
Tras el despliegue de la fuerza armada, las unidades quedaron abandonadas sobre la calle Francisco Mujica, entre las vialidades Mario Ramos Rojo y Mariano Carlón.
En el sitio, las autoridades localizaron una camioneta BMW color blanco y un automóvil de la misma marca en color gris. Ambos presentaban daños en los neumáticos como consecuencia de la intervención registrada durante el seguimiento.
En el lugar se aseguró un fusil de asalto AK-47, por lo que el personal militar procedió a acordonar la zona para preservar las evidencias.
El área permaneció bajo resguardo militar a la espera del arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de ley y el levantamiento de indicios.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas, lesionadas o fallecidas derivadas de este enfrentamiento. Los automóviles y el arma asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la investigación correspondiente.