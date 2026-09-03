$!Aseguran dos vehículos de lujo y un fusil tras persecución militar en Culiacán

CULIACÁN. _ Una persecución entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados derivó en el aseguramiento de dos vehículos de lujo abandonados y un fusil de alto poder la noche del miércoles, en la colonia López Mateos.

El operativo inició cuando el personal militar detectó a personas a bordo de dos automóviles marca BMW y comenzó el seguimiento por calles del sector. Durante la persecución se registraron detonaciones de arma de fuego, lo que generó alerta entre vecinos de la zona.

Tras el despliegue de la fuerza armada, las unidades quedaron abandonadas sobre la calle Francisco Mujica, entre las vialidades Mario Ramos Rojo y Mariano Carlón.