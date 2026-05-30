Seguridad
|
Operativo

Aseguran dos vehículos tras reportes de robo recientes en Stanza Cantabria, en Culiacán

Luego de los dos aseguramientos, no se reportaron personas detenidas por estos despojos, ya que los automóviles fueron encontrados en estado de abandono
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/05/2026 08:50
30/05/2026 08:50

Autoridades de seguridad localizaron y aseguraron dos vehículos momentos después de ser despojados, en dos hechos diferentes ocurridos ambos en el sector Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

Además, en ambos casos coincidió el vehículo robado: un Toyota Yaris de color blanco, uno de ellos modelo 2024.

Asimismo, luego de los dos aseguramientos, no se reportaron personas detenidas por estos despojos, ya que los automóviles fueron encontrados en estado de abandono.

$!Aseguran dos vehículos tras reportes de robo recientes en Stanza Cantabria, en Culiacán

El primer automóvil despojado fue encontrado abandonado en el fraccionamiento Residencial Stanza Cantabria, mientras que el segundo fue hallado dentro de una privada en el mismo fraccionamiento.

Posteriormente, ambos vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para su posterior entrega a sus legítimos propietarios.

#Operativo
#Autos Robados
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube