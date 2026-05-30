$!Aseguran dos vehículos tras reportes de robo recientes en Stanza Cantabria, en Culiacán

Autoridades de seguridad localizaron y aseguraron dos vehículos momentos después de ser despojados, en dos hechos diferentes ocurridos ambos en el sector Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

Además, en ambos casos coincidió el vehículo robado: un Toyota Yaris de color blanco, uno de ellos modelo 2024.

Asimismo, luego de los dos aseguramientos, no se reportaron personas detenidas por estos despojos, ya que los automóviles fueron encontrados en estado de abandono.