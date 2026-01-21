$!Aseguran dosis de droga y celulares en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán

Agentes de la Policía Estatal Preventiva, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), realizaron una inspección en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán. La intervención, que contó con el apoyo perimetral del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, resultó en el hallazgo de diversos artículos prohibidos dentro de las instalaciones.

Durante el registro, los efectivos localizaron 312 dosis y tres cigarros de hierba seca, con un peso total de 210 gramos, además de 10 envoltorios con polvo blanco, presuntamente cocaína. En cuanto a objetos que vulneran la seguridad interna, se decomisaron 52 teléfonos celulares, 18 cargadores, nueve radios de comunicación con siete cargadores, tres módems de banda ancha y un monitor para videocámara. También se encontraron ocho cuchillos, una báscula gramera y un reloj inteligente.