Aseguran dosis de fentanilo en Culiacán tras cateo a inmueble

En Culiacán, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevó a cabo un cateo en un inmueble presuntamente relacionado con actividades de venta y distribución de narcóticos, donde fueron aseguradas varias dosis de fentanilo.

La intervención fue confirmada por autoridades federales, aunque no detallaron la cantidad exacta de dosis incautadas ni precisaron si hubo personas detenidas durante la operación. Tampoco se informó la ubicación específica del domicilio cateado.

En la imagen difundida por las instituciones se aprecia a un agente de la Agencia de Investigación Criminal dentro de una habitación que aparenta ser un área de lavado, donde se observan las dosis del opioide sintético asegurado.