$!Aseguran dosis de presuntas drogas en operativos en Mazatlán y Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron diversas dosis de presuntas drogas en operativos realizados en los municipios de Culiacán y Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El primer hecho ocurrió en la colonia Demetrio Vallejo, en Mazatlán, donde personal militar realizaba reconocimientos terrestres y observó a un individuo que portaba una bolsa táctica. Al notar la presencia de las autoridades, la persona huyó y dejó el objeto abandonado. En su interior localizaron 22 dosis de presunto cristal, seis de presunta cocaína, tres de presunta marihuana y un cigarrillo del mismo enervante.
En una segunda acción, elementos de la Guardia Nacional patrullaban la colonia Riveras de Tamazula, en Culiacán, cuando detectaron a un civil que también escapó al advertir su presencia. En el sitio dejó una bolsa de plástico con 43 dosis de presunto cristal y 17 de presunta cocaína.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.