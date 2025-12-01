$!Aseguran dosis de presuntas drogas en operativos en Mazatlán y Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron diversas dosis de presuntas drogas en operativos realizados en los municipios de Culiacán y Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El primer hecho ocurrió en la colonia Demetrio Vallejo, en Mazatlán, donde personal militar realizaba reconocimientos terrestres y observó a un individuo que portaba una bolsa táctica. Al notar la presencia de las autoridades, la persona huyó y dejó el objeto abandonado. En su interior localizaron 22 dosis de presunto cristal, seis de presunta cocaína, tres de presunta marihuana y un cigarrillo del mismo enervante.